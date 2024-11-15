Пентагон сообщил о планах США по сдерживанию ядерных стран

США не будут использовать ядерное оружие или угрожать его использованием неядерным странам-участникам ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия), чьи действия согласуются со взятыми обязательствами.
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