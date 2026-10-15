МОСКВА, 15 октября, ФедералПресс. В воскресенье, 18 октября, в России отмечается День отца. В преддверии этого праздника партия «Единая Россия» проводит мероприятия, в том числе встречу с мужчинами, получившими награду «Отец солдата».
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