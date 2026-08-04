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Уроки нейтралитета: как британские «партнеры» учат Турцию жизни

Уроки нейтралитета: как британские «партнеры» учат Турцию жизни

Еще вчера глава МИД Турции Хакан Фидан обсуждал Украину со своим британским коллегой Эдом Милибэндом – говорили о ситуации на Ближнем Востоке, о Газе, о конфликте на Украине и усилиях по прекращению боевых действий.

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