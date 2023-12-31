Логотип на корпоративных подарках: за и против

Пересмотрел ли бизнес свое отношение к стилю корпоративных сувениров? Этот вопрос радиостанция Business FM задала маркетологам и представителям рекламных агентствПосле трех лет спада интереса — пандемии и начала спецоперации — новогодние сувениры для партнеров вновь стали массовым явлением.