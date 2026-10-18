Беспорядки вызваны дороговизной и неблагоприятной ситуацией в лицеях и университетах, заявил в воскресенье, 18 октября 2026 года, кандидат в президенты на выборах–2027 от левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон.