БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Милорад Додик как зеркало британской политики на Балканах

Милорад Додик как зеркало британской политики на Балканах

Санкционное давление на главу Республики Сербской во многом обусловлено его пророссийской позицией Несмотря на не всегда очевидное присутствие Лондона в публичном пространстве региональной политики, начиная с XIX века Великобритания – влиятельный игрок на Балканах.

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