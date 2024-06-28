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О чём тайно шепчутся люди на Украине: Трущобы в центре Киева и 12 часов без света. Люди поняли правду, родственников тайно отправляют в Россию. Публичная коррупция

О чём тайно шепчутся люди на Украине: Трущобы в центре Киева и 12 часов без света. Люди поняли правду, родственников тайно отправляют в Россию. Публичная коррупция

На Украине всё больше зреют недовольства - людям откровенно приходится выживать даже в центре столицы, с них берут деньги за всё, в том числе за электроэнергию, без которой они сидят по 10-12 часов, но которая спокойно переправляется в Европу.

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Комментарии
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АндрейБорков
В то, что думают &quot;простые украинцы&quot; вериться т таким трудом, с каким не верится от слова СОВСЕМ. Писать можно, что угодно, как говорили в старые времена - бумага все стерпит, то же и про ресурсы в интернете, они стерпят все и даже больше чем бумага. Еще несколько месяцев назад не те же самые &quot;простые украинцы&quot; изрекали громогласно МОСКОЛЯКУ НА ГИЛЯКУ и ХТО НЭ СКАЧЭТ ТОЙ МОСКАЛЬ. Именно они и именно это и не только это, а еще СЛАВА ХЕРОЯМ и далее по списку. А не те же ли &quot;простые украинцы&quot; с детскими колясками и целыми своими укропитекскими выводками фотографировались в Кыеве на фон баннеров с видами на ВЗРЫВЫ НА КРЫМСКОМ МОСТУ? Те самые! Много еще чего перечислить можно начиная с ноября-декабря 1991 года по настоящий момент, да не хочется это дерьмо ковырять. Каждому воздается по его заслугам, это истина, это аксиома! И если укропитеки сейчас выхватывают по заслугам своим, то значит они  этого заслужили! Если, дай Бог, наши ВС отожмут у УкРуины все, что только можно отжать, то на освобожденных от укронацистов территориях надо будет проводить комплекс мероприятий по фильтрации, зачистке, выявлению уродов и всякой рани нацистской, просеиванию всех жителей этих территорий через &quot;очень мелкое сито&quot; с последующими мерами воздействия. В Крыму в 2014 и после таких мероприятий не проводили, до сих пор там и ждуны и &quot;казачки засланные&quot; и прохохляцки настроенные персонажи имеются, при чем не штучно, а в достаточно немалом количестве. Только вчера читал про такого урода из Алушты. Если и есть на этой самой УкРуине более-менее приличные нормальные люди, то их процент крайне не велик, вряд ли больше 20-22%. А на все эти росказни и ненаучную фантастику(БРЕДЯЬТИНУ) про &quot;простых украинцев&quot; как Станисловский - НЕ ВЕРЮ!!!!
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