© New Africa/Shutterstock/FOTODOMУченые Центра имени Гельмгольца по исследованию инфекций в Германии нашли природное вещество, которое убивает опасную кишечную бактерию Clostridioides difficile, почти не задевая полезную микрофлору кишечника.
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