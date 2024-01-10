Каждый четвертый в РФ чувствует дискомфорт при звонке с незнакомого номера

Каждый четвертый россиянин чувствует себя некомфортно, когда ему поступают звонки с незнакомого номера, а часть из этих граждан такая ситуация и вовсе пугает, рассказали РИА Новости в «Лаборатории Касперского».
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