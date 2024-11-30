Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Белоусов провел встречу с Ким Чен Ыном в Пхеньяне

Белоусов провел встречу с Ким Чен Ыном в Пхеньяне

Министр обороны России Андрей Белоусов провел в Пхеньяне встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Глава военного ведомства поблагодарил северокорейского лидера за приверженность курсу на углубление связей с РФ.

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