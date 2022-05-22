НЕВСКИЕ НОВОСТИ

457 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergey
    давайте узаконим все!!! разлив водки в ларьках и магазинах, проституток на дорогу..... у них тоже самозанятость! нет ...В Госдуме предлож...
  • Валерий Ворожищев
    Снова валя треплет своим глупым языком.Матвиенко предлож...
  • Валерий Ворожищев
    Из-за такой мелочи сесть в тюрьму?Обувного вора с н...

Военные РФ уничтожили более десяти украинских беспилотников за сутки

В общей сложности с начала спецоперации были поражены 977 беспилотных аппаратов ВСУ. Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков во время утреннего брифинга 22 мая сообщил об очередных успехах спецоперации.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх