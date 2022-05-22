Военные РФ уничтожили более десяти украинских беспилотников за сутки

В общей сложности с начала спецоперации были поражены 977 беспилотных аппаратов ВСУ. Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков во время утреннего брифинга 22 мая сообщил об очередных успехах спецоперации.
В общей сложности с начала спецоперации были поражены 977 беспилотных аппаратов ВСУ. Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков во время утреннего брифинга 22 мая сообщил об очередных успехах спецоперации.
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