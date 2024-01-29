«Я вырос в стране, где "Оскар" не имел никакого значения»

Советский кинематограф был самодостаточным, считает Карен Шахназаров. Генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» руководит студией третий десяток лет и знает, как заработать деньги, разумно потратить их и не попросить у государства ни копейки.
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