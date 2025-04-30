США хотят победы Украины, чтобы получить возможность сосредоточиться на Китае. Исполнительный директор Хельсинской комиссии (признана нежелательной в РФ) Пол Массаро в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что успех Украины в конфликте с Россией является ключевым для США.