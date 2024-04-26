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Защита экс-замглавы Минобороны Иванова обжаловала его арест

Защита экс-замглавы Минобороны Иванова обжаловала его арест

Защита арестованного по делу о взяточничестве замминистра обороны России Тимура Иванова обжаловала решение суда о его взятии под стражу, передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката чиновника Дениса Балуева.

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