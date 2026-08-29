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Газета.ру

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МЧС: в Бахчисарайском районе Крыма тушат ландшафтный пожар на площади 40 га

МЧС: в Бахчисарайском районе Крыма тушат ландшафтный пожар на площади 40 га

Ландшафтный пожар вспыхнул вблизи села Почтовое в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщает главное управление МЧС России по республике в мессенджере «Макс».

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