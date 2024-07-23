Жителя Актау за долги по алиментам отправили в тюрьму

Прокуратура города Актау в отношении гражданина «А» начала досудебное расследование по ч.1 ст.139 Уголовного кодекса (Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей, уклонение от уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей, нетрудоспособного супруга (супруги)).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии