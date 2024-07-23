Жителя Актау за долги по алиментам отправили в тюрьму

Прокуратура города Актау в отношении гражданина «А» начала досудебное расследование по ч.1 ст.139 Уголовного кодекса (Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей, уклонение от уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей, нетрудоспособного супруга (супруги)).