Apple официально предупредила пользователей iPhone о возможных шпионских атаках

Apple предупредила пользователей iPhone о возможных шпионских атаках. Как сообщает TechCrunch, 30 апреля уведомления от компании получили, в частности, итальянский журналист и голландская общественная активистка.
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