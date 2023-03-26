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"Печат": США хотят завладеть миром, но Россия стала для них препятствием

"Печат": США хотят завладеть миром, но Россия стала для них препятствием

© AP Photo / Mariam Zuhaib Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Гибридные методы и опосредованная война, с помощью которых США разрушали малые государства, в случае России не приносят результатов, а обладают "эффектом бумеранга", пишет "Печат".

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