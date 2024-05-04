Знаменитые семьи, в которых дети доставляли только проблемы

Может показаться, что звездных детей ожидает прекрасное будущее. Они смогут получить лучшее образование, отличные старт, да еще и велика вероятность унаследовать талант родителей и пойти по их стопам проторенной дорожкой.
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