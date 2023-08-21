Байкер «Хирург» объяснил, чем сатанинский фестиваль отличается от православного

Сергей Миронов, председатель партии «Справедливая Россия – За правду» и лидер фракции СРЗП в Государственной думе, заявил, что чиновники намеренно препятствуют работе по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
Сергей Миронов, председатель партии «Справедливая Россия – За правду» и лидер фракции СРЗП в Государственной думе, заявил, что чиновники намеренно препятствуют работе по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
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