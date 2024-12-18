Разработанная в Ижевске винтовка Чукавина выиграла премию «Золотая идея»

Ижевск. Удмуртия. Разработчики снайперской винтовки Чукавина из Ижевска удостоены второй премии в номинации «За вклад в области разработки продукции военного назначения» ежегодной Национальной премии «Золотая идея».
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