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Происшествия

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В Северной Осетии полиция вскрыла аферу женщины, которая в течение 5 лет получала пенсию умершего отца

В Северной Осетии сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Владикавказу уличили 67-летнюю жительницу города Дигоры в афере по получению социальных выплат.

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