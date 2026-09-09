«М.Видео» сообщает: русские стали экономить на смартфонах

Русские сокращают расходы на смартфоны из-за инфляции и снижения доходов. Согласно данным «М.Видео», популярность бюджетных моделей с меньшей памятью растет, в то время как спрос на более дорогие устройства падает.
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