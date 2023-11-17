В США стартовала подготовка украинских пилотов на F-16

Пентагон подтвердил подготовку пилотов ВСУ на территории Штатов для полетов на истребителях F-16. Пока идут летные курсы, Пентагон решает проблему доставки на Украину запчастей к своим самолетам, сообщили в МО США.
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