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В США стартовала подготовка украинских пилотов на F-16

В США стартовала подготовка украинских пилотов на F-16

Пентагон подтвердил подготовку пилотов ВСУ на территории Штатов для полетов на истребителях F-16. Пока идут летные курсы, Пентагон решает проблему доставки на Украину запчастей к своим самолетам, сообщили в МО США.

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