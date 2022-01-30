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Выезжаем задним ходом с тесной парковки по простым ориентирам

Выезжаем задним ходом с тесной парковки по простым ориентирам

Выезд из парковочного места задним ходом может вызывать проблемы даже у опытных водителей. В условиях нехватки пространства и недостаточной обзорности манёвр занимает много времени и связан с повышенным риском столкновения с другими объектами.

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