Выезжаем задним ходом с тесной парковки по простым ориентирам

Выезд из парковочного места задним ходом может вызывать проблемы даже у опытных водителей. В условиях нехватки пространства и недостаточной обзорности манёвр занимает много времени и связан с повышенным риском столкновения с другими объектами.
Выезд из парковочного места задним ходом может вызывать проблемы даже у опытных водителей. В условиях нехватки пространства и недостаточной обзорности манёвр занимает много времени и связан с повышенным риском столкновения с другими объектами.
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