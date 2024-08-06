Маск объявил «войну» из-за бойкота Х

Маск подал на рекламодателей GARM, Unilever и Mars в суд из-за бойкота соцсети Х Компания Х (бывшая Twitter) подала иски в суд на Глобальный альянс за ответсвенные медиа (GARM), Всемирную федерацию рекламодателей и на отдельные компании — в их числе Unilever и Mars.