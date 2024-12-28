В США вангуют, что ВСУ не удастся выбить из Курской области раньше весны

Как пишет Bloomberg со ссылкой на «следящих за ситуацией американских чиновников», те считают, что россиянам не удастся выбить ВСУ из оккупированной ими части Курской области раньше весны следующего года.
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