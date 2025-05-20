Царьград Коллаж Царьграда Едва завершились стамбульские переговоры 15-16 мая между делегациями Москвы и Киева, как стало понятно – следующий дипломатический раунд состоится без участия не только европейцев в качестве посредников, но и без самих украинцев.
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