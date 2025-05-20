"Условия мира диктуем мы": "Ты серьёзно, Владимир?" – "А как же, Дональд". Переговоры Путина и Трампа – главное между строк

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Комментарии
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Алексей
Бредятина
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4 час.
b
brukhasin
американский президент не сумел &quot;продавить&quot; Путина,! Он не Путина не смог продавить , а Зеленского! А уж, если зелю не смог, то Путина и пробовать не стоило! Вон, Берлин делили не спрашивая немчюру. Так и здесь, поделил бы по условиям Путина и сам не остался бы в накладе - перекапывай все залежи на западной части!
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4 час.
Руслан Техажев
Нам не страшен серый волк, про войну мы знаем толк! Ультиматумы Европа и США могут себе сами знаете  куда засунуть.
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2 час.
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