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В Соломбальском округе Архангельске из окна выпал пятилетний мальчик

Благодаря счастливой случайности, серьезных травм он не получил, сообщили в пресс-службе регионального управления СУСКБлагодаря счастливой случайности, серьезных травм он не получил, сообщили в пресс-службе регионального управления СУСКСо слов матери, она оставила ребенка дома одного, он самостоятельно забрался на пуф, который стоял у окна, и открыл окно.

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