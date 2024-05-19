В Соломбальском округе Архангельске из окна выпал пятилетний мальчик

Благодаря счастливой случайности, серьезных травм он не получил, сообщили в пресс-службе регионального управления СУСКБлагодаря счастливой случайности, серьезных травм он не получил, сообщили в пресс-службе регионального управления СУСКСо слов матери, она оставила ребенка дома одного, он самостоятельно забрался на пуф, который стоял у окна, и открыл окно.
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