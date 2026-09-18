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МОСИНФОРМ

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Горожан с особенностями здоровья приглашают на соревнования

Горожан с особенностями здоровья приглашают на соревнования

19 и 20 сентября в Москве пройдут спортивные соревнования для жителей с особенностями здоровья. Участников ждут волейбол, настольный теннис и плавание.

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