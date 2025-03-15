Пункт-А
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пункт-А

47 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Верните его в камеру!Полиция задержала...
  • Сергей Дмитриев
    Медведев - парадный представитель Вертикали власти.  А мундирчик ему личит.Дмитрию Медведеву...
  • Иван Иванов
    Вот всегда поражало в современных реалиях у нас-"Мисс"... А почему уж тогда не "фройлен", "мадемуазель" или "синьорит...Астраханской «Мис...

Власти Астраханской области решили актуализировать Стратегию развития региона

Власти Астраханской области решили актуализировать Стратегию развития региона

Одним из новых векторов должна стать сфера креативных индустрий. На вчерашнем заседании регионального Совета под председательством губернатора Игоря Бабушкина озвучили ряд предложений по актуализации Стратегии социально-экономического развития Астраханской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх