Власти Астраханской области решили актуализировать Стратегию развития региона

Одним из новых векторов должна стать сфера креативных индустрий. На вчерашнем заседании регионального Совета под председательством губернатора Игоря Бабушкина озвучили ряд предложений по актуализации Стратегии социально-экономического развития Астраханской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии