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Обамеянг в «Барсе», Гринвуда выпустили под залог, Овечкин мимо Матча звезд НХЛ из-за ковида, ужасная шутка Генича об изнасиловании и другие новости утра

Обамеянг в «Барсе», Гринвуда выпустили под залог, Овечкин мимо Матча звезд НХЛ из-за ковида, ужасная шутка Генича об изнасиловании и другие новости утра

Доброе утро, друзья! Врываемся в ваш день с традиционным дайджестом новостей 💥 1. Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг перешел в «Барселону» свободным агентом после расторжения контракта с «Арсеналом».

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