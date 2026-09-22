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Кубинская делегация ушла с выступления Трампа в ООН

Кубинская делегация ушла с выступления Трампа в ООН

REUTERS/Brendan McDermid Кубинская делегация в полном составе покинула зал Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления президента США Дональда Трампа после его заявлений о ситуации на Кубе.

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