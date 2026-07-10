Тверские абитуриенты готовятся к поступлению в вузы через Госуслуги

Публичное акционерное общество «МегаФон», ИНН 7812014560, ID a-45877F7NfYUJCUneVdSjuV7FD В преддверии приёмной кампании в высшие учебные заведения жители Тверской области на 20% увеличили активность на портале Госуслуг.
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