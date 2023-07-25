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Принудительная редомиляция и ее последствия

Принудительная редомиляция и ее последствия

На прошлой неделе Госдума приняла в третьем чтении законопроект (№ 337661-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), по сути определяющий процедуру принудительной редомициляции ряда публичных компаний (иностранных формально, но с российскими корнями и активами) на базе отечественных экономически значимых организаций.

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