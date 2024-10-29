Зеленский попросил "поработать" с ФРГ по поводу приглашения Украины в НАТО

Global Look Press / Benoit Doppagne / Keystone Press Agency Владимир Зеленский попросил страны Северной Европы "поработать" с Германией после заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о невозможности принять Украину в НАТО.
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