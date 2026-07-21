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Копилка советов на каждый день

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80 способов удаления различных пятен.

80 способов удаления различных пятен.

КАК ОТСТИРАТЬ ПЯТНА от сока, крови, вина, пива, шампанского, травы, жвачки, томата, соусов, рыбы, консервов, ржавчины, йода, помады, яблок, малины, черешни, духов, губной помады, чернильные пятна, пятна от растительного масла, пятна жира….

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