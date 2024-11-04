Искусственный интеллект поможет России преодолеть демографические проблемы

Технологии искусственного интеллекта помогут экономике России преодолеть демографические проблемы. Об этом поведал заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин в рамках симпозиума «Создавая будущее».
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