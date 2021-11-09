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Пьяного пассажира, ехавшего из Москвы в Уссурийск, сняли с поезда в Перми

Пассажира поезда Москва — Владивосток полицейские задержали в Перми. Мужчина, ехавший в Уссурийск, напился и мешал пассажирам, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на портал v-kurse.

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