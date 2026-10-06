Эксперт Джонсон: усиление атак ВС РФ приведет к краху ВСУ! Всушники обречены .Усиление российских ударов и ускорившееся продвижение бойцов ВС РФ на земле могут привести украинскую армию к тотальному краху.
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