Жителей Алтайского края предупредили о возможных помехах на экранах телевизоров Временные неполадки будут связаны с интерференцией Кратковременные помехи на экранах телевизоров в Алтайском крае возможны с 19 февраля по 13 марта с 12:37 до 13:45.