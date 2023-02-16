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Жителей Алтайского края предупредили о возможных помехах на экранах телевизоров

Жителей Алтайского края предупредили о возможных помехах на экранах телевизоров

Жителей Алтайского края предупредили о возможных помехах на экранах телевизоров Временные неполадки будут связаны с интерференцией Кратковременные помехи на экранах телевизоров в Алтайском крае возможны с 19 февраля по 13 марта с 12:37 до 13:45.

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