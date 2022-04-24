«Динамо» о словах Смолова: «Это реакция на провокационную фразу, а не ответ на вопрос про чемпионство»

«Динамо» отреагировало на публикации в медиа реплику Федора Смолова. В сети опубликовали ответ Федора «Езжай в Питер, спроси!» на вопрос о шансах «Динамо» на чемпионство, однако, возможно, эти слова футболиста относились к другому вопросу.