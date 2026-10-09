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Иркутск Сегодня

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Сезон охоты на сбережения: мошенники обманывают жителей Приангарья под видом продавцов и организаторов розыгрышей

Желание выгодно приобрести двигатель, зимние шины или выиграть цветы обернулось для жителей Иркутской области потерей денег.

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