Еврорейх – Карфаген, который должен быть разрушен.

Нацизм. Гитлер. Европа. "Гидра". Иллюстрация: Александр Горбаруков © ИА REX Руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев, принимавший в феврале участие в первой переговорной встрече делегаций России и США в Эр-Рияде, провёл трёхдневный визит в Вашингтон, по итогам которого заявил, что там «слышат позицию» Москвы и «настроены созидательно» в контексте российско-американских отношений.