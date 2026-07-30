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Газета.ру

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Сбер включил в новую модель угроз для ИИ 51 способ их реализации

Сбер включил в новую модель угроз для ИИ 51 способ их реализации

Сбер опубликовал в открытом доступе обновленную модель угроз для систем искусственного интеллекта. Документ размещен на портале "Кибрарий" в разделе "Экспертам" и предназначен для использования государственными организациями, коммерческими компаниями и разработчиками ИИ-решений при оценке и снижении киберрисков, сообщили в компании.

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