Сбер включил в новую модель угроз для ИИ 51 способ их реализации

Сбер опубликовал в открытом доступе обновленную модель угроз для систем искусственного интеллекта. Документ размещен на портале "Кибрарий" в разделе "Экспертам" и предназначен для использования государственными организациями, коммерческими компаниями и разработчиками ИИ-решений при оценке и снижении киберрисков, сообщили в компании.