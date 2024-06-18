Белоусов взял курс на «прекращение вольницы». Что принесут новые перестановки в Министерстве обороны?

Добрый Мир
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Добрый Мир

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Пусть потренеруется Рэмович на своих. да потом. со знанием дела, возьмёмся за ВСЁ государство! Стяг и меч ему в руки!
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17 час.

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