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Макрон считает себя полководцем в борьбе с Россией?

Макрон считает себя полководцем в борьбе с Россией?

Несмотря на потери ВСУ в контрнаступлении, президент Франции Эмануэль Макрон требует от союзников делать еще больше для поддержки Украины.

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В К
Мудила лягушачья, из тебя полководец, как из говна пуля!
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С С
Современный наполеончик мнит себя.
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