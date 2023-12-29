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Депутат Госдумы от Крыма Шеремет призвал Маска выдвинуться в президенты США

Депутат Госдумы от Крыма Шеремет призвал Маска выдвинуться в президенты США

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет призвал американского предпринимателя, основателя компании SpaceX и соцсети Х Илона Маска выдвинуть свою кандидатуру в президенты Соединенных Штатов Америки.

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