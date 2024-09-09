Аналитик Эскобар: Россия может потребовать от Украины капитуляции

Геополитический аналитик Пепе Эскобар в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что новым требованием России для окончания украинского конфликта с учетом нападения ВСУ на Курскую область может быть капитуляция киевских властей.
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