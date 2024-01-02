Сотрудники ГИБДД исполнили мечту юных Феди и Гриши в рамках благотворительной акции

Мальчики мечтали познакомиться со службой сотрудников ГИБДД и прокатиться на патрульной машине. Сотрудники Госавтоинспекции Гатчинского района Ленинградской области исполнили мечту юных участников благотворительной акции «Гатчинская Ёлка желаний» Феди и Гриши.
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